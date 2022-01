Rekordtorjäger Terodde vor Comeback bei Schalke 04

Gelsenkirchen (dpa)

Mittelstürmer Simon Terodde steht vor seinem Comeback beim FC Schalke 04. «Simon Terodde ist startbereit, hat das volle Programm heute mitgemacht. Er hat einen sehr frischen Eindruck hinterlassen. Wenn nichts dazwischen kommt, wird er eine Option fürs Wochenende sein», sagte Trainer Dimitrios Grammozis am Freitag. Schalke empfängt in der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag Holstein Kiel (13.30 Uhr/Sky).

Von dpa