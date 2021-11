Rennen: Raser muss drei Monate alten Führerschein abgeben

Lünen (dpa/lnw)

Weil er sich ein illegales Rennen geliefert haben soll, ist ein 18-jähriger Fahranfänger seinen erst drei Monate alten Führerschein los. Laut Angaben der Polizei war der junge Mann mit zeitweise mehr als 100 Kilometern pro Stunde in einer 30er-Zone unterwegs und fuhr dabei an einem Streifenwagen vorbei. Als Beamte ihn am Freitag verfolgten, habe sich der 18-Jährige dann ein verbotenes Rennen mit einem anderen Auto geliefert. Sie beschleunigten immer wieder, fuhren über mehrere Fußgängerüberwege und überholten sich gegenseitig.

Von dpa