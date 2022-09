Rennradfahrer stößt mit Kind zusammen: Beide schwer verletzt

Ein vier Jahre alter Junge und ein Rennradfahrer sind in Recklinghausen zusammengestoßen und schwer verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen habe der 42 Jahre alte Radfahrer am Dienstagabend auf dem Geh- und Radweg an dem Kind, das zusammen mit seiner Mutter zu Fuß unterwegs gewesen sei, vorbeifahren wollen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei stießen der Mann und der Junge aus nicht näher geklärten Gründen zusammen. Beide erlitten schwere Verletzungen und kamen ins Krankenhaus.