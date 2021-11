Rentner sucht Abnehmer für Deko-Schweine seiner Frau

Köln (dpa)

«Das ganze Kinderzimmer ist ein Schweinestall»: Ein Rentner aus Köln sucht Abnehmer für eine schier unüberschaubare Sammlung an Deko-Schweinen. Seine vor rund einem Jahr gestorbene Frau Hannelore habe sie einst gesammelt, sagte der 85-Jährige Rudolf Lausberg am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Die ganze Wohnung stehe nun damit voll, etwa auch das ehemalige Kinderzimmer. «Stoffschweine, Eisenschweine, Glasschweine - in allen Variationen.» Hinzu kämen auch noch Bilder und Bücher mit Schweine-Inhalt.

Von dpa