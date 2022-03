Rettung in letzter Sekunde: 61-Jähriger aus Gleis gezogen

Hagen (dpa/lnw)

Bahn-Reisende haben einen 61 Jahre alten Mann in Hagen gerade noch rechtzeitig vor einem herannahenden Güterzug von den Gleisen gezogen und ihm damit womöglich das Leben gerettet. Wie die Bundespolizei mitteilte, war sie gegen 10.00 Uhr am Freitagmorgen alarmiert worden. Dem Bericht zufolge war der 61-Jährige vom Bahnsteig des Haltepunkt Hagen-Oberhagen in den Gleisbereich gestiegen, um dort etwas herauszuholen. Dem Mann sei es dann aus eigener Kraft nicht mehr gelungen, aus dem Streckenbereich zurück auf den Bahnsteig zu gelangen.

Von dpa