Rettungswagen der Feuerwehr wird kurzerhand zum Kreißsaal

Plettenberg (dpa/lnw)

Die Fahrt zum Krankenhaus hat der Kleinen wohl zu lange gedauert: In einem Rettungswagen der Feuerwehr ist ein Mädchen auf die Welt gekommen. Die werdende Mutter sollte für die Entbindung in das Krankenhaus Attendorn gebracht werden. Nach nur fünf Minuten stoppten die zwei Notfallsanitäterinnen die Fahrt: Die Geburt war bereits so weit fortgeschritten, dass sie der 25-Jährigen zur Hilfe kommen mussten.

Von dpa