Reul: 20 Personen bei Razzien gegen Drogenbande festgenommen

Bei einem Großeinsatz gegen eine Drogenbande sind in NRW und Hessen 20 Verdächtige festgenommen worden, die größtenteils einem Haftrichter vorgeführt werden sollen. Das sagte Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Wie die zuständigen Ermittler ergänzten, wurde zudem ein Haftbefehl bereits am Morgen vollstreckt. «Der heutige Einsatz war ein großartiger Erfolg für die Ermittler und die rund 500 Einsatzkräfte», so Reul.

Die Verdächtigen, laut Reul überwiegend albanische Staatsbürger, hätten grenzüberschreitend mit Marihuana gehandelt. 19 Verdächtige wurden in NRW festgenommen, einer in Hessen. «Um Lieferengpässen aus dem Ausland vorzubeugen, hat die Bande auch teils hochmoderne Plantagen in Deutschland installiert; zwei davon wurden heute allein in NRW beschlagnahmt», so Reul: «Wer glaubt, dass eine derartig organisierte Kriminalität mit der Legalisierung von Cannabis verschwinden würde, der unterschätzt die Dimensionen dieses Problems. In Nordrhein-Westfalen werden wir den illegalen Drogenhandel jedenfalls weiterhin mit allen Mitteln bekämpfen.»

Bei der Durchsuchung zahlreicher Gebäude und Festnahmen waren Einsatzkräfte der Polizei in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Luxemburg beteiligt. Die zuständige Oberhausener Kriminalpolizei berichtete am Donnerstagmorgen von Durchsuchungen in Oberhausen, Medebach, Heinsberg, Lüdenscheid, Bottrop, Gelsenkirchen, Essen (alle Nordrhein-Westfalen), in Korbach (Hessen) sowie in Strassen (Luxemburg).