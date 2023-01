Reul: Bei Silvester-Krawallen Deutsche und Migranten dabei

Düsseldorf/Berlin (dpa)

NRW-Innenminister Reul warnt vor Schnellschüssen in der Debatte um die Silvesternacht. Die SPD im Landtag will einen Bericht des Ministers, in der es auch um Tätergruppen gehen soll. Bei den Ermittlungen setzt die Polizei auch auf Augenzeugenvideos.

Von dpa