Reul fordert mehr Solidarität mit Polizei

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten in Rheinland-Pfalz fordert der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) mehr Rückhalt für die Polizei. «Was wir brauchen, ist ein klares Bekenntnis zur Polizei und Vertrauen in die Polizei», schreibt Reul in einem Gastbeitrag in der «Welt am Sonntag». Dazu gehöre, nicht jede Verfehlung einzelner Beamtinnen und Beamter «als symptomatisch für den ganzen Berufsstand hinzustellen».

Von dpa