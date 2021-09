Reul: Kampfkandidatur mit CDU-Kreischef um Landtagsmandat

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) kann nur über eine Kampfkandidatur an ein Mandat für den im Mai zu wählenden neuen Landtag kommen. Wie aus einer Mitteilung der CDU Rheinisch-Bergischer Kreis vom Dienstag hervorgeht, gibt es für den Wahlkreis 22 rund um Reuls Wohnort Leichlingen zwei weitere Mitbewerber: neben der Finanzbuchhalterin Isabell Johann auch den CDU-Kreisvorsitzenden Uwe Pakendorf. Entscheiden werden am 25. Oktober die stimmberechtigten Mitglieder der Kreispartei in Burscheid in geheimer Wahl.

Von dpa