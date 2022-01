Reul: «Schade, dass nicht gefeiert werden kann»

Köln (dpa/lnw)

Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) hat der Polizei für ihren Einsatz in der Silvesternacht gedankt. «Es spricht vieles dafür, dass die Nacht ruhig bleibt, aber das kann man natürlich erst am Ende sagen», sagte er am Freitagabend in Köln. Dort besuchte er die Polizeiwache in der Innenstadt und begleitete Beamte bei ihrer Arbeit im Umfeld des Doms.

Von dpa