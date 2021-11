Reul schockiert: Gewalt-Vorwürfe gegen Polizisten und Chats

Köln (dpa/lnw)

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat sich schockiert von den Gewalt-Vorwürfen gegen mehrere Kölner Polizisten und den dabei aufgetauchten Chats gezeigt. Der Inhalt der Text-Nachrichten sei «absolut inakzeptabel», sagte Reul am Montag in Düsseldorf. «Eine solches Dienstverständnis, eine solche Haltung in der Polizei - da können sie mich beim Wort nehmen - werde ich nicht dulden», sagte er.

