Waldbrandgefahr: Reul warnt - und fordert aktives Eingreifen

Düsseldorf/Salzkotten

Innenminister Herbert Reul (CDU) appelliert vor den bevorstehenden heißen Tagen an die Bevölkerung in NRW, Waldbrände zu verhindern - und gegebenenfalls auch aktiv zu bekämpfen. Erst vor vier Wochen hatte in Salzkotten ein Feuer im Wald gerade noch rechtzeitig gelöscht werden können.

Von dpa/WB