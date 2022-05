Reul wird Alterspräsident im Landtag

Innenminister Herbert Reul (CDU) eröffnet als Alterspräsident die konstituierende Sitzung des neugewählten Landtags von Nordrhein-Westfalen am 1. Juni. Das teilte ein Sprecher des Parlaments am Montag mit. Zuvor hatte «Bild» darüber berichtet.

Der CDU-Politiker ist 69 Jahre alt und hatte am Sonntag in seinem Wahlkreis, den Rheinisch-Bergischen Kreis II, mit mehr als der Hälfte der Erststimmen das Direktmandat gewonnen. In der konstituierenden Landtagssitzung steht dann die Wahl des Landtagspräsidenten an.