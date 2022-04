Reul zu Opposition: «Dann klatschen die Clans aber Beifall»

Düsseldorf (dpa/lnw)

Innenminister Herbert Reul (CDU) hat bei einem Wahlkampftermin die Parteiprogramme von SPD und Grünen in Sachen Innere Sicherheit mit harschen Worten kritisiert. Den Sozialdemokraten warf er vor, seine Politik zurückdrehen zu wollen. «Dann klatschen die Clans aber Beifall», sagte Reul am Donnerstag in Düsseldorf.

Von dpa