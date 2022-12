Rheinbahn senkt Temperatur in den Bahnen um zwei Grad

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Rheinbahn senkt die Temperatur in ihren Straßen- und U-Bahnen um zwei Grad. So sollen in vier Monaten eine Million Kilowattstunden Strom eingespart werden, teilte das Nahverkehrsunternehmen am Montag in Düsseldorf mit. Dies entspreche dem jährlichen Stromverbrauch von rund 250 Vier-Personen-Haushalten. Statt 18 soll es in den Bahnen ab sofort nur noch 16 Grad warm sein.

Von dpa