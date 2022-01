Rheinischer Präses für Impfpflicht ausgesprochen

Düsseldorf (dpa)

Der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Thorsten Latzel, hat sich für die geplante Corona-Impfpflicht ausgesprochen. Die evangelische Kirche trete «deutlich für den Schutz der Gesundheit von Menschen» ein, sagte Latzel am Mittwoch in einer Videopressekonferenz am Rande der digitalen Landessynode. «Für mich ist es ein Ausdruck der Nächstenliebe, die Gesundheit des anderen bestmöglich zu schützen.» Es werde viele gesundheitliche und soziale Folgen geben, wenn die Impfquote gesellschaftlich nicht erreicht werde. «Das belastet uns massiv».

Von dpa