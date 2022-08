Rheinpegelstand sinkt weiter

Köln/Bonn (dpa/lnw)

Der seit Tagen ungewöhnlich niedrige Stand des Rheinpegels ist wegen der anhaltenden Trockenheit weiter deutlich gefallen. So lag der Pegelstand in Köln am Sonntagmorgen bei nur noch 75 Zentimetern, wie aus einer aktuellen Übersicht des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rhein hervorgeht. Das sind sieben Zentimeter weniger als am Samstagmorgen. In Düsseldorf sank der Pegelstand am Sonntagmorgen auf 37 Zentimeter und damit um sechs Zentimeter innerhalb von 24 Stunden. Die Fahrrinne in Höhe der beiden größten Städte Nordrhein-Westfalens hatte nach den bisher jüngsten Daten von Freitag allerdings noch eine Wassertiefe von knapp zwei Metern.

Von dpa