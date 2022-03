Richter rechnen: Weitere Plätze für Erstsemester in Medizin

Aachen (dpa/lnw)

Die RWTH in Aachen hat sich bei der Berechnung von Kapazitäten vertan und muss zum Wintersemester 2022/23 sechs zusätzliche Studienplätze im Fach Medizin anbieten. Das hat das Verwaltungsgericht am Montag in Aachen mitgeteilt. Erfolgreich geklagt hatten Bewerber um einen Medizinstudienplatz, die im zentralen Vergabeverfahren leer ausgegangen waren. Da für jedes Studienjahr die Kapazität neu ermittelt wird, rechneten die Richter auch diesmal nach. Sie fanden heraus, dass die Uni bei zwei Personalstellen zu Unrecht Verwaltungsaufgaben zur Minderung der Lehrverpflichtung einbezogen hatte. Das führte zu sechs zusätzlichen Studienplätzen.

Von dpa