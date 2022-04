Rippenprellung: Leverkusen wohl doch mit Tah gegen Leipzig

Leverkusen (dpa)

Bayer Leverkusen kann im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) gegen RB Leipzig wohl doch auf Nationalspieler Jonathan Tah zurückgreifen. «Die Entwicklung ist gut. Er hat große Chancen, zur Verfügung zu stehen», sagte Trainer Gerardo Seoane am Karfreitag. Innenverteidiger Tah hatte beim 0:0 am vergangenen Sonntag in Bochum eine Rippenprellung erlitten.

Von dpa