RKI registriert knapp 24.000 Corona-Neuinfektionen in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Gesundheitsämter Nordrhein-Westfalens haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 23.884 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz für das bevölkerungsreichste Bundesland wurde vom RKI am Donnerstag mit 757,2 beziffert. Das ist deutlich niedriger als am Vortag, als 827,2 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen genannt wurden. Die Inzidenz vor einer Woche war mit 701,9 niedriger. Am Donnerstag vergangener Woche hatten die NRW-Gesundheitsämter dem RKI 36.249 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet.

Von dpa