Rodung an der Autobahn 2 bei Vlotho nach Protesten gestoppt

Vlotho (dpa/lnw)

Nach Protesten von Umweltschützern sind bei Vlotho in Ostwestfalen am Montag Rodungsarbeiten an einem Waldstück neben der Autobahn 2 gestoppt worden. Die Behörden würden jetzt über das weitere Vorgehen beraten, wie die Polizei mitteilte.

Von dpa