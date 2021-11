Rohrkonzern Vallourec will deutsche Tochter verkaufen

Düsseldorf/Mülheim (dpa)

Der französische Stahlrohrkonzern Vallourec will seine deutsche Tochtergesellschaft mit zwei Werken in Düsseldorf und Mülheim an der Ruhr verkaufen. Betroffen seien insgesamt rund 2400 Beschäftigte, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf mit. In den beiden Werken werden vor allem nahtlose Stahlrohre für den Öl- und Gasmarkt sowie Rohre für den Maschinen- und Stahlbau hergestellt.

Von dpa