Rolfes über Alonso: «Bringt bei uns das Feuer zurück»

Leverkusen (dpa)

Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes hält Xabi Alonso trotz der geringen Erfahrung als Trainer weiterhin für den richtigen Mann in der aktuellen Krise. «Glauben Sie mir: Xabi hat eine enorme Power. Das sieht man beim Coaching an der Linie, vor allem aber in jedem Training», sagte Rolfes der «Bild»-Zeitung: «Er ist der Mann, der bei uns das Feuer zurückbringt.»

Von dpa