Rolfes über Weiser-Wechsel: «Liegt an Werder und Mitch»

Bayer Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes hat die Tür für einen endgültigen Wechsel von Außenverteidiger Mitchell Weiser zu Werder Bremen erneut geöffnet. «Es liegt an Werder und an Mitch, eine Lösung zu finden», sagte der ehemalige Werder-Spieler dem «Kicker» (Montag).

Werders Mitchell Weiser am Ball.

Die Bremer hatten den 28-jährigen Weiser in der vergangenen Saison bereits von Bayer 04 ausgeliehen. Die Leverkusener zahlten jedoch in dieser Zeit einen Teil seines Gehalts weiter. Sollte es nun zu einem endgültigen Transfer kommen, würde der Werksclub trotz eines noch bis 2023 laufenden Vertrags zwar keine Ablösesumme mehr für den Spieler verlangen. Werder und Weiser müssten sich aber auf ein Gehalt einigen, das auch in das Bremer Budget passt.