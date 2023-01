Rose wünscht Schalke Glück: «Da geht noch 'ne Menge»

Gelsenkirchen (dpa)

RB Leipzigs Marco Rose drückt seinem Trainerkollegen Thomas Reis die Daumen und sieht noch Chancen für den FC Schalke 04 im Abstiegskampf. «Ich wünsche Reisi trotz des Nackenschlags alles Gute für die Rückrunde», sagte Rose nach dem 6:1 seiner Mannschaft am Dienstagabend in Gelsenkirchen. Schalke ist in der Fußball-Bundesliga nach 17 Spielen abgeschlagen Tabellenletzter.

Von dpa