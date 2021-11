Rote Karten: Seoane hat «gewisses Verständnis» für Spieler

Leverkusen (dpa)

Leverkusens Trainer Gerardo Seoane rechnet damit, dass sein Mittelfeldspieler Kerem Demirbay für mindestens zwei Spiele in der Europa League gesperrt wird. «Ich gehe nicht davon aus, dass diese beiden Spieler in der Gruppenphase nochmal zu sehen sein werden», sagte Seoane am Freitag mit Bezug zu Demirbay und Nabil Fekir von Betis Sevilla. Die beiden Spielgestalter waren beim 4:0 für Leverkusen in der Nachspielzeit des Europacup-Duells am Mittwochabend aneinandergeraten und hatten die Rote Karte gesehen.

Von dpa