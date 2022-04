Rückschlag: Skelett aus Bachbett nicht identifiziert

Wetter (dpa/lnw)

Nach dem Fund eines menschlichen Skeletts in einem Bachbett in Wetter an der Ruhr haben die Ermittler einen Rückschlag hinnehmen müssen: Das aus den Knochen gewonnene DNA-Profil ergab bei einem Abgleich mit der DNA-Vermisstendatei keinen Treffer. Das hat ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Hagen am Dienstag auf dpa-Anfrage mitgeteilt. Damit ist der oder die unbekannte Tote weiterhin nicht identifiziert.

Von dpa