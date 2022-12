Ruhrfestspiele führen Stück von Nobelpreisträgerin auf

Recklinghausen (dpa/lnw)

Die Ruhrfestspiele in Recklinghausen starten im kommenden Jahr mit einem Stück der polnischen Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk. Das Stück «Drive Your Plow Over the Bones of the Dead» (übersetzt: Zieh deinen Pflug über die Gebeine der Toten) beschäftige sich mit der Frage, welche gefährlichen Folgen es habe, wenn Menschen ihre Verbindung zur natürlichen Umwelt verlören, teilten die Ruhrfestspiele am Donnerstag mit.

Von dpa