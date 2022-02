Rund 3000 Menschen demonstrieren gegen Corona-Maßnahmen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Mehrere Tausend Menschen sind auch an diesem Samstag in Düsseldorf aus Protest gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. Am Nachmittag versammelten sich die Teilnehmer der Demonstration am Johannes-Rau-Platz unmittelbar am Landtag und machten sich danach auf den mehrere Kilometer langen Zugweg durch die Innenstadt. Laut Schätzungen des dpa-Fotografen vor Ort kamen rund 3000 Menschen zusammen. An den vergangenen Wochenenden beliefen sich die Teilnehmerzahlen auf bis zu jeweils 6500 Menschen.

Von dpa