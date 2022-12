Rund 60 Lifte im Skigebiet Winterberg geöffnet

Weiße Hänge, Sonne und viele geöffnete Lifte: Eine Woche vor Heiligabend kommen Skifahrer in NRW voll auf ihre Kosten. Ist es der Start in eine lange Wintersport-Saison?

Wintersport satt eine Woche vor Heiligabend: Rund 60 Lifte sind am Samstag in den Skigebieten rund um Winterberg in Betrieb gegangen. Erstmals seit 2017 konnten die Betreiber Mitte Dezember den Wintersport-Fans in Nordrhein-Westfalen ein solch großes Angebot machen. Es sei die Hälfte der zur Verfügung stehenden Anlagen geöffnet, sagte Susanne Schulten, Sprecherin der Wintersport Arena Sauerland, am Samstag auf dpa-Anfrage. Es war damit gerechnet worden, dass 50 Anlagen öffnen können.

Die Schneedecke sei mit maximal zwölf Zentimetern - zum Beispiel auf dem Kahlen Asten - noch recht flach. Die frostige Wetterlage habe aber gute Bedingungen zur Produktion von Kunstschnee geschaffen. «Die Anlage braucht immer gleich viel Strom, aber bei Kälte kommt mehr raus», sagte die Sprecherin.

Die kleineren Lifte benötigten Naturschnee. Einzig für die Langläufer ist das Angebot derzeit wegen der recht dünnen Schneedecke noch dürftig. Nur zwei Loipen seien offen - und das nur für Skater.

Es herrsche vorsichtiger Optimismus, dass es eine positive Saison werden könne, so Sauerland. Den ersten richtigen Besucheransturm erwartet Schulten aus den Erfahrungen heraus ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag - wenn es kühl bleibe. Am kommenden Freitag starten die Weihnachtsferien.

Am Samstag erwartete die Ski-Enthusiasten im Sauerland Bilderbuch-Wetter mit einem strahlend blauen Himmel und Temperaturen zwischen minus einem und minus sieben Grad. Für Sonntag werden ähnliche Bedingungen prognostiziert. In der kommenden Woche soll es der Prognose der Meteorologen vm DWD zufolge wärmer werden - mit Temperaturen deutlich über Null und auch Regen.

Die letzte richtige Wintersport-Saison im Land gab es zuletzt 2016/2017. In den vergangenen beiden Wintern hatte es Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie gegeben, zuvor war es relativ mild.