RW Essen: Als Tabellenführer in Winterpause und Spitzenspiel

Düsseldorf (dpa/lnw)

Rot-Weiss Essen hat sich vor der Winterpause eine glänzende Ausgangsposition im Aufstiegskampf zur 3. Fußball-Liga erarbeitet. Nach dem 1:0 (1:0)-Erfolg beim SV Straelen am Samstag geht die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart als Spitzenreiter der Regionalliga West in den nächsten Saisonabschnitt. RWE konnte in den bisherigen 20 Partien 47 Punkte holen und empfängt am 23. Januar 2022 (14.00 Uhr) im ersten Pflichtspiel des kommenden Jahres direkt den Tabellenzweiten Wuppertaler SV (46 Punkte).

Von dpa