RWE baut 220-Megawatt-Batteriespeicher in NRW

Essen (dpa/lnw)

Der Energiekonzern RWE will an zwei bestehenden Kraftwerksstandorten in Nordrhein-Westfalen Batteriespeicher mit einer Kapazität von insgesamt 220 Megawatt errichten. Das Investitionsvolumen an den Standorten in Neurath und Hamm bezifferte der Konzern am Montag auf 140 Millionen Euro. Die Inbetriebnahme der Speicher ist für 2024 geplant.

Von dpa