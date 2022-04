S6 fährt wieder: Reparaturarbeiten schneller als geplant

Langenfeld/Köln(dpa/lnw)

Die S-Bahn 6 zwischen Langenfeld und Köln-Mühlheim fährt bereits ab diesem Montag wieder uneingeschränkt. Ein Mauerschaden an einem Abwasserkanal unter den Gleisen in Leverkusen-Mitte konnte bereits übers Wochenende behoben werden, wie die Deutsche Bahn am Montag mitteilte. Ursprünglich war die Sperrung der Strecke bis Gründonnerstag geplant.

Von dpa