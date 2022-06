Sammarco gewinnt 187. Union-Rennen in Köln

Köln (dpa/lnw)

Der drei Jahre alte Hengst Sammarco hat auf der Galopprennbahn in Köln das 187. Union-Rennen gewonnen. Nach spannendem Finish siegte Sammarco mit Jockey Bauyrschan Mursabajew am Montag vor 12.000 Besuchern mit Kopf-Vorteil gegen den von Andrasch Starke gerittenen So Moonstruck. Die beiden gelten nun als gemeinsame Favoriten für das Deutsche Derby am ersten Juli-Sonntag in Hamburg.

Von dpa