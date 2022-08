Samstag vereinzelt Schauer und Gewitter, Sonntag sonnig warm

Essen (dpa/lnw)

Während es am Samstag in Nordrhein-Westfalen noch vereinzelt zu Schauern sowie Gewittern und Starkregen kommen kann, soll es am Sonntag heiter und warm werden. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) liegen die Höchsttemperaturen am Wochenende zwischen 23 und 27 Grad.

Von dpa