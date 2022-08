Saporischschja verliert Auftakt in 2. Handball-Liga

Düsseldorf (dpa)

Der ukrainische Serienmeister HC Motor Saporischschja hat seinen ersten Auftritt als Gaststarter in der 2. Handball-Bundesliga verpatzt. Die Ukrainer verloren am Mittwoch das Saison-Auftaktspiel gegen Bayer Dormagen mit 28:33 (15:17). Unmittelbar vor dem Supercup-Duell zwischen Meister SC Magdeburg und Pokalsieger THW Kiel verfolgten mehrere Tausend Zuschauer die Partie in Düsseldorf, wo das ukrainische Team wohnt und alle Saison-Heimspiele austrägt.

Von dpa