Sattelzug rutscht auf A 2 in Böschung

Der Lkw sei auf der rechten Fahrzeugseite und dem Dach zum Liegen gekommen, teilte die Polizei in der Nacht zu Freitag mit. Der Fahrer wurde leicht verletzt und von der eintreffenden Feuerwehr aus dem Führerhaus befreit. Der 41-Jährige gab an, von einer Windböe erfasst worden zu sein. Die Autobahn wurde in Richtung Hannover gesperrt, was zeitweise zu bis zu zwei Kilometer Stau verursachte.