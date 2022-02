Sattelzug umgestürzt: Fahrer lebensgefährlich verletzt

Düsseldorf (dpa/lnw)

Ein mit Gips beladener Sattelzug aus den Niederlanden ist am Freitagmorgen auf der A61 im Autobahnkreuz Mönchengladbach von der Fahrbahn abgekommen und umgestürzt. Der 23 Jahre alte Fahrer des Lastwagens habe sich noch selbst aus dem Führerhaus befreien können, teilte die Polizei am Mittag mit. Laut Feuerwehr ist der Mann dann mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Der Sattelzug war mit 26 Tonnen Gips beladen, die von einem Bergungsunternehmen umgeladen werden mussten. Die Bergung des Lastwagens dauerte noch an.

Von dpa