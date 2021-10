Saunabereich ausgebrannt: Gäste aus Therme evakuiert

Olsberg (dpa/lnw)

Bei einem Brand in einer Therme in Olsberg (Sauerland) ist der Saunabereich völlig abgebrannt. 89 Gäste und acht Mitarbeiter wurden evakuiert. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr bei dem Vorfall am Mittwochabend niemand. Ein Feuerwehrmann, der als Gast in der Sauna war, hatte das Personal schnell über den auffälligen Geruch informiert.

Von dpa