SC Paderborn gewinnt nach Sieglosserie bei Holstein Kiel

Kiel (dpa)

Der SC Paderbon hat nach fünf sieglosen Spielen wieder gewonnen. Die Ostwestfalen bezwangen am Freitagabend Holstein Kiel in dessen Stadion mit 4:3 (1:1) und festigten ihren achten Tabellenplatz. Ron Schallenberg brachte die Paderborner vor 9174 Zuschauern in Führung (19. Minute). Fiete Arp glich vier Minuten später aus (23.). Dann schossen Maximilian Thalhammer (54.), Florent Muslija (74.) und Jamilu Collins (76.) die Ostwestfalen mit 4:1 in Führung. Alexander Mühling vom Elfmeterpunkt (81.) und Benedikt Pichler (87.) verkürzten, den möglichen Ausgleich schafften die Gastgeber aber nicht mehr.

Von dpa