SC Paderborn: Neuzugang Klaas fällt mit Kreuzbandriss aus

Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler, der vom Drittliga-Club VfL Osnabrück verpflichtet wurde, hat sich beim 2:2 im Testspiel gegen den SC Verl am Samstag einen Riss des hinteren Kreuzbandes im linken Knie zugezogen. Dies teilte der Club am Montag nach einer MRT-Untersuchung mit. «Wir bedauern die Verletzung sehr und werden alles dafür tun, dass Sebastian bald wieder auf dem Platz stehen kann. Er wird im weiteren Saisonverlauf in unserem Kader sicher noch eine wichtige Rolle spielen», sagte Paderborns Sport-Geschäftsführer Fabian Wohlgemuth.