SC Paderborn verlängert Vertrag mit Abwehrspieler Hoffmeier

Laut Mitteilung des Vereins vom Mittwoch hat der 23 Jahre alte Abwehrspieler bei den Ostwestfalen einen weiterführenden Vertrag unterzeichnet. Wie lange der neue Kontrakt genau gilt, gaben die Paderborner nicht bekannt. Hoffmeier, der im vergangenen Sommer vom Regionalligisten Preußen Münster nach Paderborn gewechselt war, gehörte in der Hinrunde der laufenden Saison in allen 17 Ligaspielen der Startelf an und konnte überzeugen.