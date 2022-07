Schäfer und Li holen erneut deutsche Badminton-Meistertitel

Mülheim/Ruhr (dpa/lnw)

Kai Schäfer und Yvonne Li haben jeweils ihre Einzeltitel bei den deutschen Badminton-Meisterschaften verteidigt. Der 29 Jahre alte Schäfer vom hessischen Bundesligisten Fun-Ball Dortelweil gewann am Sonntag in Mülheim an der Ruhr das Endspiel gegen Matthias Kicklitz (Blau-Weiß Wittorf) mit 21:16, 18:21, 21:13. Bei den Frauen holte sich Yvonne Li (24) bereits ihren vierten Titel. Schäfers Clubkameradin besiegte Ann-Kathrin Spöri vom TV Refrath mit 21:19, 21:11.

Von dpa