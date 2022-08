Schäffer und Brems sind neue Doppelspitze der Grünen

Essen (dpa/lnw)

Die Grünen-Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag hat eine neue Doppelspitze: Die bisherige Fraktionsvorsitzende Verena Schäffer wurde bei einer Fraktionsklausur in Essen am Donnerstag mit 32 von 39 Stimmen wiedergewählt, wie eine Fraktionssprecherin mitteilte. Neue Co-Fraktionsvorsitzende an ihrer Seite ist Wibke Brems: Sie setzte sich mit 20 Stimmen denkbar knapp gegen den Landwirtschaftsexperten Norwich Rüße durch.

Von dpa