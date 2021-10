Gelsenkirchen (dpa)

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 wird in der Winterpause ein einwöchiges Trainingslager im türkischen Belek absolvieren. Der Tabellendritte will in der Woche vom 3. bis 9. Januar 2022 «mindestens» ein Testspiel absolvieren, teilte der Bundesliga-Absteiger am Dienstag mit. Das erste Zweitliga-Spiel im neuen Jahr bestreitet Schalke im Rahmen des 19. Spieltages (14. bis 16. Januar 2022) gegen Holstein Kiel.

Von dpa