Schalke-Coach Grammozis wünscht sich mehr Torschützen

Gelsenkirchen (dpa)

Die Abhängigkeit des FC Schalke 04 von Torjäger Simon Terodde stimmt Trainer Dimitrios Grammozis nachdenklich. «Es geht um das große Ganze. Ein Terodde reicht nicht. Ich wünsche mir mehr Torschützen», sagte der Fußball-Lehrer vor der Partie am Sonntag daheim gegen den FC Ingolstadt (13.30 Uhr/Sky). Damit spielte Grammozis auf die ungleiche Verteilung der Trefferzahl im Kader an. Außer Terodde (10), Marius Bülter (2) und Dominick Drexler (1) hat noch kein Schalker Profi in der bisherigen Zweitliga-Saison getroffen.

Von dpa