Schalke erneut ohne Kaminski - Karaman als Alternative

Gelsenkirchen (dpa)

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 muss am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Bochum weiterhin auf Marcin Kaminski verzichten. Der Abwehrspieler hatte sich vor gut einer Woche privat eine Verletzung zugezogen. «Das heilt bei ihm. Aber nicht so schnell, dass er an den Start gehen könnte», sagte Trainer Frank Kramer am Donnerstag.

Von dpa