Schalke: Grammozis unbeirrt von Kritik, ohne Sané in Bremen

Gelsenkirchen (dpa)

Trainer Dimitrios Grammozis vom FC Schalke 04 hat sich vor dem Absteiger-Duell der 2. Fußball-Bundesliga bei Werder Bremen am Samstag (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) nach außen unbeirrt von der steigenden Kritik an seiner Person gezeigt. «Ich habe schon viel gehört über meine Person. Ich merke, dass die Kritik nicht kleiner wird, wenn man verliert», sagte er am Donnerstag: «Aber ich kann mich nur wiederholen: Mir macht die Arbeit total Spaß. Ich fokussiere mich auf die Arbeit mit den Spielern. Und wir haben intern alles besprochen.»

Von dpa