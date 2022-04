Schalke im Aufstiegskampf gelassen: «Das ist ja kein Druck»

Gelsenkirchen (dpa)

Der FC Schalke 04 gibt sich trotz der ernüchternden 1:4-Heimniederlage im Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga gegen Werder Bremen gelassen im Aufstiegskampf. «Das ist ja kein Druck. Das ist was ganz Positives», sagte Rouven Schröder, der Sportdirektor des Tabellenzweiten: «Wir haben uns eine sehr gute Ausgangsposition geschaffen. Also, wenn man sich darauf nicht freut, was wir jetzt in den letzten zwei Wochen für einen Sprung machen können...»

Von dpa